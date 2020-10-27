Війна Вовка проти Ситника — Мін’юст ігноруватиме рішення ОАСК

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Міністерство юстиції не буде виконувати рішення Окружного адмінсуду, який зобов’язав відомство видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що його відомство не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення КСУ.

Міністр заявив, зміни в реєстрі вносяться державними реєстраторами. Мін’юст може внести дані у ЄДР за результатами розгляду скарг.

Малюська вважає, що положення закону про НАБУ у частині процедури призначення його директора залишаться чинними до 17 грудня. Він вважає НАБУ «повноцінно функціонуючим правоохоронним органом».

Тим часом ОАСК на своєму сайті пояснив рішення стосовно Ситника. Суд завершив розгляд справи за позовом звільненого з посади заступника керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва. В ОАСК постановили поновити його на посаді і встановили, що поновлення Карєєва має здійснити «особа, яка виконує обов’язки директора бюро замість Ситника після рішення КСУ, яким 28 серпня визнано неконституційним Указ президента про призначення директора НАБУ».

В ОАСК заявили, що виявили порушення, пов’язані з невиконанням Ситником рішення Конституційного суду і вважають, що воно має пряму дію та «не потребує підтверджень з боку будь-яких органів державної влади».

Суд встановив, що вказане рішення КСУ не виконується більше місяця, внаслідок чого штучно продовжується дія Указу президента України від 16 квітня 2015 року «Про призначення Артема Ситника», який 28 серпня 2020 року достроково втратив чинність, що є неприпустимим та суперечить принципам верховенства права, — постановив ОАСК.

Окружний адмінсуд дав Ситнику місяць, щоб піти з посади.

Нагадаємо, що 26 жовтня Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ. Таке рішення ОАСК ухвалив на підставі рішення Конституційного суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Суд також наказав Держбюро розслідувань відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КСУ.

У серпні цього року КСУ визнав, що Порошенко у 2015 році перевищив свої повноваження, призначаючи Ситника на посаду директора НАБУ, яка належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим.

Нагадаємо, що наразі в НАБУ триває слідство у справі проти очільника ОАСК Вовка та кількох інших суддів. Їх підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. НАБУ влітку оприлюднило записи розмов з суддями ОАСК, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації. Вовк вважає ці записи сфальсифікованими.