Окружний адмінсуд «звільняє Ситника» у відповідь на справу Вовка, вважають в НАБУ, фото — Фокус

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В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) рішення Окружного адмінсуду Києва щодо очільника бюро Артема Ситника вважають ударом у відповідь на розслідування кримінального провадження проти Павла Вовка і кількох інших суддів ОАСК.

В НАБУ назвали назвали рішення Окружного адмінсуду «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі».

Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади, — написала прес-служба бюро.

В Антикорупційному бюро вважають доручення Мінʼюсту прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ втручанням у свою роботу і спробою усунути Ситника з посади.

НАБУ оскаржить це рішення ОАСК. В бюро заявили, що і Ситник, і усе відомство «працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що 26 жовтня Окружний адмінсуд доручив Мінʼюсту прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ. У міністерстві відповіли, що не виконуватимуть цього рішення, оскільки не мають повноважень.

У 2020 році між НАБУ та очільником ОАСК Павлом Вовком триває конфлікт. Бюро розслідує кримінальну справу щодо голови суду. У серпні Конституційний суд визнав неправомірним указ президента Порошенка про призначення Ситника.