Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается активное дорожное строительство, фото:

Более 60 млн грн правительство забрало у онкобольных на дороги (ДОКУМЕНТ)

27 окт 2020, 12:58
999

Кабинет министров решил передать 61,55 млн грн из предусмотренных Министерству здравоохранения средств на улучшение автомобильных дорог общего пользования во Львовской области.

Это предусматривает распоряжение Кабмина № 1276-р от 21 октября, опубликованное на сайте правительства.

Соответствующие средства выделены в результате перераспределения государственных расходов, предусмотренных для государственного инвестиционного проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине».

Всего из этой программы правительство решило перераспределить 104 млн 752 тыс. грн. Остальные средства из этой суммы направят:


  • 20 млн грн Минобразования на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко;
  • 7,2 млн грн Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета;
  • 6 млн грн Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве;
  • 10 млн грн Минэнергетики на развитие производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.

Распоряжение Кабмина

Напомним, глава «Укравтодора» Александр Кубраков недавно заявил, что COVID-фонд ошибочно считают коронавирусным. По его словам, изначально это был спецфонд для строительства дорог.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров