В Украине продолжается активное дорожное строительство, фото:

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Кабинет министров решил передать 61,55 млн грн из предусмотренных Министерству здравоохранения средств на улучшение автомобильных дорог общего пользования во Львовской области.

Это предусматривает распоряжение Кабмина № 1276-р от 21 октября, опубликованное на сайте правительства.

Соответствующие средства выделены в результате перераспределения государственных расходов, предусмотренных для государственного инвестиционного проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине».

Всего из этой программы правительство решило перераспределить 104 млн 752 тыс. грн. Остальные средства из этой суммы направят:

20 млн грн Минобразования на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко;

7,2 млн грн Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета;

6 млн грн Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве;

10 млн грн Минэнергетики на развитие производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.

Напомним, глава «Укравтодора» Александр Кубраков недавно заявил, что COVID-фонд ошибочно считают коронавирусным. По его словам, изначально это был спецфонд для строительства дорог.