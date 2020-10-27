В Україні триває активне дорожнє будівництво

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Кабінет міністрів вирішив передати 61,55 млн грн з передбачених Міністерству охорони здоров’я коштів на покращення автомобільних доріг загального користування у Львівській області.

Це передбачає розпорядження Кабміну № 1276-р від 21 жовтня, опубліковане на сайті уряду.

Відповідні кошти виділені в результаті перерозподілу державних видатків, передбачених для державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні».

Загалом із цієї програми уряд вирішив перерозподілити 104 млн 752 тис. грн. Решту коштів з цієї суми спрямують:

20 млн грн Міносвіти на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка;

7,2 млн грн Міносвіти на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету;

6 млн грн Міносвіти на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря у Києві;

10 млн грн Міненергетики на розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти.

Нагадаємо, очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков нещодавно заявив, що COVID-фонд помилково вважають коронавірусним. За його словами, від початку це був спецфонд для будівництва доріг.