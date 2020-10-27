На дебати запросив мер Львова свого суперника із партії Порошенка

https://racurs.ua/ua/n145646-na-debaty-zaprosyv-mer-lvova-svogo-supernyka-iz-partiyi-poroshenka.html

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Дебати перед другим туром виборів мера можуть відбутися у Львові. Чинний міський голова Андрій Садовий запросив свого опонента, нардепа від «Європейської солідарності» Олега Синютку, зустрітися в прямому ефірі «Суспільного».

Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців, — написав Садовий у Фейсбук про майбутню «дуель».

Він нагадав, що на минулих виборах дебатував із «свободівцем» Русланом Кошулинським, який вийшов у другий тур.

Тоді дебати організував нейтральний майданчик — Суспільне телебачення. Мене такий формат влаштовує, — заявив Садовий.

Раніше після оголошення екзит-полів про намір провести дебати із екс-регіоналом Олександром Поповим (ОПЗЖ) висловив і мер Києва Віталій Кличко. Але згодом виявилося, що Кличко перемагає у столиці вже у першому турі.

Хто стане першим очільником Львівської ОТГ — досі залишається невідомим, адже Садового («Самопоміч»), який керує містом вже 15 років, підпирає його головний суперник — кандидат від «Європейської солідарності» Синютка.

Хоча відрив між кандидатами прогнозувався суттєвий, так не сталось: за підрахунками вже більше 90% бюлетенів, різниця становить лише 7% — в Садового приблизно 39% голосів, в Синютки — 32%.