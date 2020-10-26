Тріумф місцевих партій засвідчили екзит-поли в обласних центрах, фото — УП

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Місцеві вибори в обласних центрах засвідчили тріумф місцевих партій, які у багатьох містах виграли конкуренцію у загальнонаціональних політичних сил.

Таку ситуацію, зокрема, показують дані екзит-полів, які проводилися на замовлення каналу «Україна 24» в Ужгороді, Миколаєві, Чернівцях, Черкасах, Кривому Розі і Вінниці.

У Чернівцях попереду Роман Клічук («Єдина альтернатива») — 29,13%, йому опонує Віталій Михайлішин («Команда Михайлишина) — 21,43%.

В Ужгороді екзит-пол показує перевагу чинного мера самовисуванця Богдана Андріїва (23,84%), але поруч Віктор Щадей зі «Слуги народу» — 22,73%.

Вибори мера у Вінниці вже закінчилися — екзит-пол показує 66% довіри чинного мера Сергія Моргунова із «Української стратегії Гройсмана».

В Миколаєві Олександр Сєнкевич із «ПРОпозиції» набирає 40,78%, а Владислав Чайка з ОПЗЖ — 26,77%.

В Кривому Розі боротьба в другому турі, найімовірніше, триватиме між Юрієм Вілкулом з «Блоку Вілкула» (42,80%) та «слугою» Дмитром Шевчиком (31,01%).

В Черкасах чинний мер Анатолій Бондаренко («ЗА майбутнє") набирає 32,66%, а Віктор Євпак з «Голосу» — 19,84%. В «слуги» Віталія Ільченка — 17,80%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом «Україна 24» провели власні екзит-поли в 12 містах України. Були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки — 1,9%.