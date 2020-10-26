Місцеві вибори супроводжуються перебоями з електроенергією, фото: Canal3.md

https://racurs.ua/ua/n145580-na-dvoh-dilnycyah-kyyivschyny-vymknuly-svitlo-miscevi-vybory-foto-video.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні, голосування на яких відбулося 15 жовтня, характеризуються кількома інцидентами з несподіваним зникненням електропостачання на дільницях.

Так, кандидатка на посаду мера міста Василькова Київської області Анна Оксаніченко, котра представляє партію «Голос», у своєму Фейсбуці повідомляє про зникнення світла на дільницях № 321271 і № 321272, котрі знаходяться в школі № 8 цього населеного пункту.

Крім того, за її словами, на дільниці № 32128 працює генератор на половину потужності, а на дільниці № 321284 у школі № 4 світло вимикали короткостроково.

Також кілька годин тому випадок зникнення світла на низці дільниць зафіксовано у Вінниці. Про це у своєму Фейсбуці повідомляла колишній народний депутат Тетяна Чорновол.

За її словами, світла не було приблизно півгодини.

Також світло зникало на двох дільницях Хмельницької області — у селах Мукша Китайгородська та Слобідка-Кульчієвецька.

Вранці 25 жовтня на деякий час зникало електропостачання на дільниці в місті Сарни Рівненської області.

Нагадаємо, на цьогорічних місцевих виборах зафіксовано рекордно низьку явку виборців.