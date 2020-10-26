Местные выборы сопровождаются перебоями с электроэнергией, фото: Canal3.md

https://racurs.ua/n145580-na-dvuh-uchastkah-kievschiny-vykluchili-svet-mestnye-vybory-foto-video.html

Ракурс

Местные выборы в Украине, голосование на которых состоялось 15 октября, характеризуются несколькими инцидентами с неожиданным исчезновением электроснабжения на участках.

Так, кандидат на должность мэра города Василькова Киевской области Анна Оксаниченко, представляющая партию «Голос», в своем Фейсбуке сообщает об исчезновении света на участках № 321271 и № 321272, которые находятся в школе № 8 этого населенного пункта.

Кроме того, по ее словам, на участке № 32128 работает генератор на половину мощности, а на участке № 321284 в школе № 4 свет выключали краткосрочно.

Также несколько часов назад случай исчезновения света на ряде участков был зафиксирован в Виннице. Об этом в своем Фейсбуке сообщала бывший народный депутат Татьяна Черновол.

По ее словам, света не было примерно полчаса.

Также свет исчезал на двух участках Хмельницкой области — в селах Мукша Китайгородская и Слободка-Кульчиевецкая.

Утром 25 октября на некоторое время исчезало электроснабжение на участке в городе Сарны Ровенской области.

Напомним, на нынешних местных выборах зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.