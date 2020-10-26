Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Местные выборы сопровождаются перебоями с электроэнергией, фото: Canal3.md

На двух участках Киевщины выключили свет — местные выборы (ФОТО, ВИДЕО)

26 окт 2020, 01:20
999

Местные выборы в Украине, голосование на которых состоялось 15 октября, характеризуются несколькими инцидентами с неожиданным исчезновением электроснабжения на участках.

Так, кандидат на должность мэра города Василькова Киевской области Анна Оксаниченко, представляющая партию «Голос», в своем Фейсбуке сообщает об исчезновении света на участках № 321271 и № 321272, которые находятся в школе № 8 этого населенного пункта.

Кроме того, по ее словам, на участке № 32128 работает генератор на половину мощности, а на участке № 321284 в школе № 4 свет выключали краткосрочно.

На двух участках Киевщины выключили свет, фото: «Голос»

Также несколько часов назад случай исчезновения света на ряде участков был зафиксирован в Виннице. Об этом в своем Фейсбуке сообщала бывший народный депутат Татьяна Черновол.

По ее словам, света не было примерно полчаса.

Исчезновение света на участке в Виннице, фото: Татьяна Чорновол

Исчезновение света на участке в Виннице, фото: Татьяна Чорновол

Также свет исчезал на двух участках Хмельницкой области — в селах Мукша Китайгородская и Слободка-Кульчиевецкая.


Утром 25 октября на некоторое время исчезало электроснабжение на участке в городе Сарны Ровенской области.

Напомним, на нынешних местных выборах зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров