Экзит-полы в областных центрах показали триумф местных партий, фото — УП

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Ракурс

Местные выборы в областных центрах показали триумф местных партий, которые во многих городах выиграли конкуренцию у общенациональных политических сил.

Такую ситуацию, в частности, показывают данные экзит-полов, которые проводились по заказу канала «Украина 24» в Ужгороде, Николаеве, Черновцах, Черкассах, Кривом Роге и Виннице.

В Черновцах впереди Роман Кличук («Единственная альтернатива») — 29,13%, ему оппонирует Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина) — 21,43%.

В Ужгороде экзит-пол показывает преимущество действующего мэра самовыдвиженца Богдана Андриива (23,84%), но рядом с ним Виктор Щадей («Слуга народа») — 22,73%.

Выборы мэра в Виннице уже закончились — экзит-пол показал 66% доверия действующего мэра Сергея Моргунова из «Украинской стратегии Гройсмана».

В Николаеве Александр Сенкевич из «ПРОпозиції» набирает 40,78%, а Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%.

В Кривом Роге борьба во втором туре, скорее всего, продлится между Юрием Вилкулом из «Блока Вилкула» (42,80%) и «слугой» Дмитрием Шевчиком (31,01%).

В Черкассах действующий мэр Анатолий Бондаренко («ЗА майбутне») набирает 32,66%, а Виктор Евпак из «Голоса» — 19,84%. У «слуги» Виталия Ильченко — 17,80%.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом «Украина 24» провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины. Были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9%.