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Автобуси. Фото: Фейсбук
В Росії зламалися нові автобуси з цитатами Путіна (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145645-v-ulan-ude-zlamalysya-novi-avtobusy-z-cytatamy-putina.htmlРакурс
Автобуси з цитатами президента Росії Володимира Путіна зламалися в Улан-Уде.
Вони вийшли на маршрути лише тиждень тому. Про це повідомляє портал «Номер один».
Спершу цю інформацію підтвердили в підприємстві «Міські маршрути».
На жаль, техніка має властивість ламатися, нехай навіть і нова. Нові автобуси, зійшовши з конвеєра, пройшли 5 тис. км, сталися технічні несправності, намагаємося все планово виправляти, — відповіли там.
Проте не уточнили, скільки автобусів зламалися і які в них поломки.
Через кілька годин в «Міських маршрутах» заперечили попередні слова. Там заявили, що поломок нових автобусів не було.
Мерія Улан-Уде придбала 42 нових автобуси по 4 млн 741 тис. рублів кожен. На них розклеїли цитати Путіна «Далекий Схід — ключовий напрямок розвитку Росії» і «Народний бюджет — ініціатива людей». Такі автобуси курсують на 17 маршрутах міста.
Нагадаємо, у Росії Володимира Путіна привітали з днем народження ЛГБТ-прапорами. Активісти панк-угруповування Pussy Riot вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ і адміністрації президента РФ у Москві.
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