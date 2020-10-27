Автобуси. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n145645-v-ulan-ude-zlamalysya-novi-avtobusy-z-cytatamy-putina.html

Ракурс

Автобуси з цитатами президента Росії Володимира Путіна зламалися в Улан-Уде.

Вони вийшли на маршрути лише тиждень тому. Про це повідомляє портал «Номер один».

Спершу цю інформацію підтвердили в підприємстві «Міські маршрути».

На жаль, техніка має властивість ламатися, нехай навіть і нова. Нові автобуси, зійшовши з конвеєра, пройшли 5 тис. км, сталися технічні несправності, намагаємося все планово виправляти, — відповіли там.

Проте не уточнили, скільки автобусів зламалися і які в них поломки.

Через кілька годин в «Міських маршрутах» заперечили попередні слова. Там заявили, що поломок нових автобусів не було.

Мерія Улан-Уде придбала 42 нових автобуси по 4 млн 741 тис. рублів кожен. На них розклеїли цитати Путіна «Далекий Схід — ключовий напрямок розвитку Росії» і «Народний бюджет — ініціатива людей». Такі автобуси курсують на 17 маршрутах міста.

Нагадаємо, у Росії Володимира Путіна привітали з днем народження ЛГБТ-прапорами. Активісти панк-угруповування Pussy Riot вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ і адміністрації президента РФ у Москві.