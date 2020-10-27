Автобусы. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n145645-v-ulan-ude-slomalis-novye-avtobusy-s-citatami-putina.html

Ракурс

Автобусы с цитатами президента России Владимира Путина сломались в Улан-Удэ.

Они вышли на маршруты неделю назад. Об этом сообщает портал «Номер один».

Сначала эту информацию подтвердили в предприятии «Городские маршруты».

К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая. Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тыс. км, технические неисправности имеют место, стараемся все планово исправлять, — ответили там.

Однако они не уточнили, сколько автобусов сломались.

Через несколько часов в «Городских маршрутах» опровергли предыдущие слова. Там заявили, что поломок новых автобусов не было.

Мэрия Улан-Удэ приобрела 42 новых автобуса по 4 млн 741 тыс. рублей каждый. На них расклеили цитаты Путина «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей». Такие автобусы курсируют на 17 маршрутах.

Напомним, в России Владимира Путина поздравили с днем ​​рождения ЛГБТ-флагами. Активисты панк-группировки Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента РФ в Москве.