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Ракурс
На дебаты пригласил мэр Львова своего соперника из партии Порошенко, фото — 24 канал

На дебаты пригласил мэр Львова своего соперника из партии Порошенко

27 окт 2020, 12:47
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Дебаты перед вторым туром выборов мэра могут состояться во Львове. Действующий мэр Андрей Садовый пригласил своего оппонента, нардепа от «Европейской солидарности» Олега Синютку, встретиться в прямом эфире «Суспільного».

Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не к тому, что мы видели в течение последних месяцев, — написал Садовый в Фейсбук о предстоящей «дуэле».

Он напомнил, что на прошлых выборах дебатировал со «свободовцев» Русланом Кошулинским, который вышел во второй тур.

Тогда дебаты организовала нейтральная площадка — «Суспільне». Меня такой формат устраивает, — заявил Садовый.

Ранее после объявления экзит-полов о намерении провести дебаты с экс-регионалом Александром Поповым (ОПЗЖ) выразил и мэр Киева Виталий Кличко. Но впоследствии оказалось, что Кличко побеждает в столице уже в первом туре.

Кто станет первым главой Львовской ОТГ до сих пор остается неизвестно, ведь Садового («Самопомощь»), который руководит городом уже 15 лет, подпирает его главный соперник — кандидат от «Европейской солидарности» Синютка.


Хотя разрыв между кандидатами прогнозировался существенный, так не произошло: по подсчетам уже более 90% бюллетеней, разница составляет лишь 7% — у Садового примерно 39% голосов, у Синютки — 32%.

Экзит-пол во Львове

Источник: Ракурс


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