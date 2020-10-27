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Ракурс
В офисе Зеленского обнаружили коронавирус

В офисе Зеленского обнаружили коронавирус

27 окт 2020, 13:57
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Коронавирусом заболела заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив. Вирус подтвердили также у ее мужа и детей. Сейчас она на самоизоляции.

Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас. Вирус очень близко, рядом с нами, — написала Ковалив.

Она сообщила, что чувствует себя удовлетворительно. Коваливы сообщили о положительном тесте всем, с кем контактировали на прошлой неделе, и находятся на самоизоляции.

Ковалив курирует в ОП экономическое направление, она бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.


Кроме того, спикер президента Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде» подтвердила положительный тест и у другого заместителя Ермака — Андрея Смирнова. Он также находится на самоизоляции.

О вспышке коронавируса на Банковой «Ракурс» сообщал летом. После инфицирования Елены Зеленской СМИ писали об обнаружении коронавируса по крайней мере у двух топ-чиновников — вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и советника президента Украины Руслана Демченко.

Источник: Ракурс


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