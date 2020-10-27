Условие введения жесткого карантина назвали в Минздраве. Фото: Нацгвардия

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Новые карантинные ограничения в Украине будут рассматриваться властями при условии инфицирования коронавирусом ежесуточно 15 тыс. украинцев.

Украинская медицинская система имеет еще запас прочности, который позволит отреагировать на большое количество заражений без коллапса. Об этом 27 октября заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время вебинара, передает «Интерфакс-Украина».

Цифра есть — 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить, — заявил Ляшко и добавил, что эта цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны.

По словам Ляшко, количество больных для каждого региона уже просчитано, но не озвучивается. До 1 ноября в областях власти должны использовать субвенции и подвести кислород к большинству коек. Замглавы Минздрава убеждает, что при этом мощности системы здравоохранения должны измениться.

Чиновник заверил, что в настоящее время для зараженных COVID-19 отведены почти 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой. По состоянию на 27 октября процент обеспеченности коек подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Ляшко отмечает, что эти мощности надо нарастить в два раза.

Напомним, еще 19 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что жесткий карантин в Украине введут, если ежесуточно будут фиксировать более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.