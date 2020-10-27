Через двое суток после выборов голоса посчитали только в шести областях, фото — 112 Украина

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Ракурс

Местные выборы в Украине завершились двое суток назад, но их итоги продолжают устанавливать.

Процесс полностью завершен только в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В ЦИК сообщили, что установление результатов выборов состоит из завершения процесса подсчета голосов избирателей на избирательных участках, составления соответствующих протоколов, передачи их вместе с другой избирательной документацией от участковых избирательных комиссий в сельские, поселковые и городские теризбиркомы (ТИК).

В полдень 27 октября почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий (более 91% от общего количества) завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали избирательную документацию в соответствующие ТИК.

Ранее в ЦИК предупреждали, что на местных выборах будут считать голоса долго.