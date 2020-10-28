Режим надзвичайної ситуації діятиме до кінця року — рішення Кабміну

https://racurs.ua/ua/n145709-rejym-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-diyatyme-do-kincya-roku-rishennya-kabminu.html

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Режим надзвичайної ситуації діятиме до кінця року. Відповідне рішення на засіданні 28 жовтня ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації до 31 грудня. У світі та в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Тому ми продовжуємо посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання, — написав глава уряду.

За його словами, Кабмін продовжить тісну координацію своїх дій із місцевою владою.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 27 жовтня, виявили у 7 тис. 424 громадян. Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 363 тис. 75 осіб. Подолали COVID-19 станом на вчора 3 тис. 306 людей, а в цілому вже одужали 148 тис. 642 особи. Зараз хворіють 207 тис. 678 пацієнтів. Померли від хвороби 165 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 755 людей.