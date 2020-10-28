Онлайн-засідання Кабміну 28 жовтня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145708-v-uryadi-poyasnyly-chomu-minus-61-mln-grn-dlya-onkohvoryh-ce-normalno.html

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В Кабінеті міністрів назвали маніпуляцією ЗМІ інформацію про перерозподіл коштів, призначених для онкохворих, на будівництво доріг.

На засіданні уряду, яке 28 жовтня відбувалося онлайн, ухвалили постанову про перенаправлення частини коштів з будівництва доріг на соціальну підтримку шахтарів, а також на фінансування Фонду безробіття.

Перед цим міністри заслухали міністра економіки Ігоря Петрашка, який пояснив, чому тиждень тому в урядовій постанові передбачили резонансний перерозподіл коштів із будівництва лабораторного комплексу для онкохворих на будівництво доріг.

Як виявилося, на реконструкцію лабораторій Національного інституту раку когшти виділялися й раніше, але у 2020 році виготовили проект, який пройшов експертизу.

Це проект не одного дня, він непростий і потребує більше часу. Уряд разом із МОЗ підтримав рішення комісії з питань державних інвестпроектів і перерозподілив кошти. Хоча ще необхідне рішення бюджетного комітету для погодження, — повідомив міністр.

Він запевнив, що кошти для онколабораторій закладуть у бюджеті 2021 року. Петрашко сказав, що без перерозподілу у цьому році проект Національного інституту раку не міг би бути реалізованим взагалі.

Очільник КМУ Денис Шмигаль повідомив, що у 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих — на 40% більше, ніж минулого року й удвічі більше, ніж у 2018 році.

З вересня уряд майже у п’ять разів збільшив тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей.

У вівторок, 27 жовтня, повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив передати 61,55 млн грн з передбачених Міністерству охорони здоров’я коштів для державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» на покращення автомобільних доріг загального користування у Львівській області.