В правительстве объяснили, почему у онкобольных забрали 61 млн грн, — скриншот видео

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В Кабинете министров назвали манипуляцией СМИ информацию о перераспределении средств, предназначенных для онкобольных, на строительство дорог.

На заседании правительства, которое 28 октября проходило онлайн, приняли постановление о перенаправлении части средств со строительства дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы.

Перед этим министры заслушали министра экономики Игоря Петрашко, который объяснил, почему неделю назад в правительственном постановлении предусмотрели резонансное перераспределение средств со строительства лабораторного комплекса для онкобольных на строительство дорог.

Как оказалось, на реконструкцию лабораторий Национального института рака деньги выделялись и раньше, но в 2020 году изготовили проект, который прошел экспертизу.

Это проект не одного дня, он сложный и требует больше времени. Правительство вместе с Минздравом поддержало решение комиссии по вопросам государственных инвестпроектов и перераспределило средства. Хотя еще необходимо решение бюджетного комитета для согласования, — сообщил министр.

Он заверил, что средства для онколабораторий заложат в бюджете 2021 года. Петрашко сказал, что без перераспределения в этом году проект Национального института рака не мог бы быть реализован вообще.

Глава КМУ Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году выделили рекордное количество средств на лечение онкобольных — на 40% больше, чем в прошлом году и вдвое больше, чем в 2018 году. С сентября правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей.

Во вторник, 27 октября, сообщалось, что Кабинет министров решил передать 61,55 млн грн из предусмотренных Министерству здравоохранения средств для государственного инвестиционного проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» на улучшение автомобильных дорог общего пользования во Львовской области.