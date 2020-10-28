Катастрофа Ан-26 — Кабмин назвал официальные причины трагедии — видео — авиакатастрофа Ан-26

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Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом назвал на заседании Кабмина 28 октября глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Ан-26, вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба и системные нарушения правил полетов в университете.

Главные причины катастрофы Ан-26:

отсутствие контроля за выполнением полетов со стороны руководства Харьковского университета воздушных сил.

системные нарушения правил выполнения полетов в университете.

недостаточная подготовка экипажа о действиях в особых ситуациях.

Также причинами являются:

полеты конвейером (в тот день выполнялось шесть полетов подряд),

отказ системы управления двигателя,

нарушение плановой таблицы полетов.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел. Вице-премьер Олег Уруский сообщил, что сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор. 30 сентября стало известно, что «черные ящики» Ан-26 расшифровали.

Самолет Ан-26Ш был изготовлен в 1977 году. ГБР сообщало, что предварительно проверяет четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области.