Цензура. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n145706-cenzuru-v-rade-vveli-nardepy-smi-massovo-lishaut-akkreditacii.html

Ракурс

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова запретил журналистам «Слідства.інфо» посещать свои заседания и лишил их аккредитации.

Причиной лишения стало «не освещение деятельности Верховной Рады». Об этом сообщила главный редактор издания Анна Бабинец.

По ее словам, редакция издания получила письмо, в котором шла речь о том, что все журналисты редакции лишены аккредитации. В письме отмечается, что издание якобы не ответило на запрос комитета по материалам об освещении его деятельности, а собственный мониторинг комитета не смог найти таких материалов.

Главный редактор заявила, что эта информация не соответствует действительности, поскольку деятельность Верховной Рады освещалась в расследовании о румынском гражданстве депутата Александра Дубинского.

Также она отметила, что такое решение нарушает закон, поскольку в статье 26 закона «Об информации» есть исчерпывающий перечень причин, по которым журналистов могут лишить аккредитации. Среди них:

предоставление им соответствующего заявления;

неоднократное нарушение им обязанностей, установленных этой статьей;

обращение средства массовой информации, по представлению которого осуществлена ​​аккредитация.

В ответ на обвинения депутат от «Слуги народа» Александр Санченко, который входит в состав комитета, заявил, что этот список представила пресс-служба Аппарата Верховной Рады. Она попросила лишить аккредитации журналистов, которые делают не делают материалы о ВР, поскольку на ложе для журналистов не хватает места. Он пообещал наладить коммуникацию между Аппаратом и СМИ, чтобы решать эту проблему.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью только избранным четырем телеканалам. Такой формат общения со СМИ — интервью нескольким каналам — выбирали ранее предшественники Зеленского — Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко.