Опрос Зеленского. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145704-verhovnyy-sud-ne-zametil-priznakov-agitacii-v-oprose-zelenskogo.html

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Всеукраинский опрос Владимира Зеленского, президента Украины, Верховный суд отказался признать незаконной агитацией. Такое постановление Большая палата Верховного суда приняла еще 25 октября.

Его опубликовали 28 октября и оно не может быть обжаловано. Об этом сообщает «РБК-Украина».

С просьбой запретить опрос Зеленского в Верховный суд обратилась экс-депутат Наталья Новак. Также она просила признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского о проведении всеукраинского опроса в день местных выборов.

Большая палата суда решила, что опрос не является предвыборной агитацией, потому что «настоящей целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов».

Также, по мнению судей, использование Зеленским лозунга «Украина — это ты» не содержит никаких призывов к голосованию. Верховный суд считает, что в Украине это выражение использовали также другие политические силы.

Верховный суд отказал Натальи Новак в полном объеме, так как не нашел обстоятельств, которые беспрекословно свидетельствовали бы, что опрос был скрытой агитацией за партию «Слуга народа».

Напомним, в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал политическое преимущество для пропрезидентской партии «Слуга народа».