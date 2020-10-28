Опитування Зеленського. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145704-verhovnyy-sud-ne-pomityv-oznak-agitaciyi-v-opytuvanni-zelenskogo.html

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Всеукраїнське опитування Володимира Зеленського, президента України, Верховний суд відмовився визнати незаконною агітацією. Таку постанову Велика палата Верховного суду ухвалила ще 25 жовтня.

Її опублікували 28 жовтня і вона не може бути оскаржена. Про це повідомляє «РБК- Україна».

З проханням заборонити опитування Зеленського до Верховного суду звернулася екс-депутат Наталія Новак. Також вона просила визнати незаконною агітацією відеозвернення Зеленського про проведення всеукраїнського опитування у день місцевих виборів.

Велика палата суду вирішила, що опитування не є передвиборною агітацією, бо «справжньою метою проведення опитування є з’ясування президентом України важливих, як на його думку, соціально-економічних питань».

Також, на думку суддів, використання Зеленським гасла «Україна — це ти» не містить жодних закликів до голосування. Верховний суд вважає, що в Україні цей вислів використовували також інші політичні сили.

Верховний суд відмовив Наталії Новак в повному обсязі, бо не знайшов обставин, які беззаперечно свідчили б, що опитування було прихованою агітацією за партію «Слуга народу».

Нагадаємо, що у Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ заявляють, що опитування «5 питань від президента» створило політичну перевагу пропрезидентській партії «Слуга народу».