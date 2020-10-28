ЗРК С-125 незаконно ввезли в Україну, але не для ЗСУ

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ЗРК С-125 радянського виробництва були незаконно ввезені на територію України нібито для потреб Збройних сил. Однак до ЗСУ вони не потрапили — приватна компанія планувала експортувати військову техніку.

Представники комерційного підприємства… організували протиправну схему імпорту озброєння… Фігуранти застосували преференцію нібито ввезення продукції для ЗСУ, — повідомляє Служба безпеки України.

Під час митного оформлення товару підозрювані внесли недостовірну інформацію, щоб уникнути сплати податків. Також для переправлення продукції через кордон вони використовували реквізити фіктивної компанії, зареєстрованої в одній з європейських країн.

Оборудка завдала збитків держбюджету на понад 20 млн грн.

Зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області… Частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон, — зазначили в СБУ.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

Головне слідче управління СБУ порушило провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.