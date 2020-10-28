2 мільярди Шмигаль підкинув Авакову «на коронавірус» (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n145703-2-milyardy-shmygal-pidkynuv-avakovu-na-koronavirus.htmlРакурс
Доплати для боротьби з коронавірусом знов отримала Національна поліція. Кабінет міністрів виділив майже 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
В урядовій постанові № 966 йдеться про 1,9 млрд грн на доплати для боротьби з поширенням коронавірусу з коронвірусного фонду.
Доплати отримають поліцейські, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.
Всього з початку карантину доплати поліцейським склали 4,2 млрд грн, а співробітники силових відомств отримали 4,6 млрд грн.
Раніше уряд виділяв правоохоронцям такі доплати: 2,7 млрд грн в липні (2,2 млрд — Нацполіції, 171 млн — апарату МВС, 125 млн — Національної гвардії, 103 млн — Державній прикордонній службі, 51 млн — Державній службі з надзвичайних ситуацій).