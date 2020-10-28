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Ракурс
2 миллиарда Шмыгаль подбросил Авакову «на коронавирус», фото — Бабель

2 миллиарда Шмыгаль подбросил Авакову «на коронавирус»

28 окт 2020, 14:20
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Доплаты для борьбы с коронавирусом вновь получила Национальная полиция. Кабинет министров выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции.

В правительственном постановлении № 966 говорится об 1,9 млрд грн на доплаты для борьбы с распространением коронавируса из коронвирусного фонда.

Доплаты получат полицейские, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

2 миллиарда Шмыгаль подбросил Авакову «на коронавирус»


Всего с начала карантина доплаты полицейским составили 4,2 млрд грн, а сотрудники силовых ведомств получили 4,6 млрд грн.

Ранее правительство выделяло правоохранителям такие доплаты: 2,7 млрд в июле (2,2 млрд — Нацполиции, 171 млн — аппарату МВД, 125 млн — Национальной гвардии, 103 млн — Государственной пограничной службе, 51 млн — Государственной службе чрезвычайных ситуаций).

Источник: Ракурс


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