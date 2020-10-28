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Ракурс
Владимир Литвин. Фото: Википедия

Литвин заболел коронавирусом

28 окт 2020, 14:19
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Владимир Литвин, бывший народный депутат, заболел коронавирусом. Он борется с болезнью уже вторую неделю.

Сообщается, что он должен был принять участие в выборах ректора КНУ Т. Шевченко. Об этом заявил юрист Андрей Черных на своей странице в Facebook.


Пост Андрея Черных. Скриншот: FacebookКак известно, Литвин был главой Администрации Президента во времена правления президента Леонида Кучмы и спикером Верховной Рады. Скандальную славу политик из-за обвинения в причастности к делу Гонгадзе и «кассетного скандала», принятия Закона об основах государственной языковой политики и принятия «диктаторских законов» в 2014 году.

Спустя два года после Революции достоинства он призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе.

Источник: Ракурс


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