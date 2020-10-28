Владимир Литвин. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n145702-litvin-zabolel-koronavirusom.html

Ракурс

Владимир Литвин, бывший народный депутат, заболел коронавирусом. Он борется с болезнью уже вторую неделю.

Сообщается, что он должен был принять участие в выборах ректора КНУ Т. Шевченко. Об этом заявил юрист Андрей Черных на своей странице в Facebook.

Как известно, Литвин был главой Администрации Президента во времена правления президента Леонида Кучмы и спикером Верховной Рады. Скандальную славу политик из-за обвинения в причастности к делу Гонгадзе и «кассетного скандала», принятия Закона об основах государственной языковой политики и принятия «диктаторских законов» в 2014 году.

Спустя два года после Революции достоинства он призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе.