Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, много раненых — новости Харькова

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Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, еще девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района области.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы. Около 11.47 на телефон 102 поступило сообщение диспетчера Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о взрыве газа, — рассказывает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили в горсовете, шесть пациентов уже доставлены в Харьков, два находятся в критическом состоянии, еще столько же — в крайне тяжелом.

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства инцидента. Взрыв частично разрушил здание газорегуляторных пунктов. Задымление составило около 200 кв. м. На месте происшествия сейчас работают спасатели и следственно-оперативная группа.