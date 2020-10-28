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Ракурс
Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, много раненых — новости Харькова

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, много раненых (ФОТО)

28 окт 2020, 13:50
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Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, еще девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района области.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы. Около 11.47 на телефон 102 поступило сообщение диспетчера Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о взрыве газа, — рассказывает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили в горсовете, шесть пациентов уже доставлены в Харьков, два находятся в критическом состоянии, еще столько же — в крайне тяжелом.

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства инцидента. Взрыв частично разрушил здание газорегуляторных пунктов. Задымление составило около 200 кв. м. На месте происшествия сейчас работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек


Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек

Взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек / Фото: ДСНС, Нацполіція

Источник: Ракурс


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