50 млн долл. заплатят за бренд кубика Рубика

Кубик Рубика. Фото: uapost.us

https://racurs.ua/n145700-kanadcy-zaplatyat-za-kubik-rubika-50-mln-doll.html

Ракурс

Бренд кубика Рубика покупает канадский производитель игрушек Spin Master Corp.

Компания из Торонто заявила, что платит 50 млн долл. за Rubik’s Brand Ltd. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Кубик Рубика — это знаковая головоломка, которая пронизывает поп-культуру и увлекает поклонников уже более 40 лет, — отметила вице-президент Spin-Master Элизабет ЛоВеккио.

Spin Master Corp. также обладает брендами игрушек Paw Patrol, Hatchimals и Gund.

Ожидается, что соглашение с Рубиком будет закрыто 4 января 2021 года.

Венгерский любитель головоломок и преподаватель Эрно Рубик изобрел разноцветный кубик в 1974 году. Игрушка получила коммерческий успех в 1980 году. Официально в мире продали 300 млн копий игрушки, большинство из которых распродали в Японии, где кубик Рубика получил особую популярность.

Ранее мы сообщали, что Одессе таможенники обнаружили и изъяли почти 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика.