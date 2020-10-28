Андрей Ермак. Фото: Бабель

https://racurs.ua/n145699-kak-jivut-roditeli-ermaka-foto-neojidanno-skromnoy-kvartiry.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, показал квартиру своих родителей. Родители руководителя ведомства проживают в «хрущевке» на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Вместе с родителями проживает и скандальный брат главы ОП Денис. Об этом сообщает «Бабель».

Журналисты издания пообщались с родителями Андрея Ермака и рассказали о себе. Отмечается, что отец Андрея Ермака — коренной киевлянин, а его жена — из Санкт-Петербурга. Родители главы ОП познакомились у общих знакомых, когда его мать приехала в Киев на три дня с визитом.

Уже в 1971 году они поженились, тогда же родился и Андрей Ермак. Как сообщает издание, в квартире семьи Ермаков есть небольшой бар — бутылки для него из зарубежных поездок привозит старший сын супругов.

Журналисты рассказали, что родители главы ОП очень раскованные, шутят и называют вещи своими именами. Перед общением с журналистами они надели маски и накрыли стол.

Отец Андрея Ермака, которого СМИ обвиняют в сотрудничестве с КГБ и Главным разведывательным управлением России, заверил, что это все выдумки. В то же время мать главы ОП пожаловалась на то, что сын редко посещает семью, а после начала работы в ведомстве попадает домой только ночью.

Сам Ермак заявил, что не любит выставлять себя и семью напоказ, но уже устал слушать слухи о папе из ФСБ.

Вот, пожалуйста, можете увидеть, где они живут, как живут — в Киеве, в простой квартире. Вот все, что у них есть. Я горжусь своими родителями, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Ермак заявил, что участвовал во встрече президента Владимира Зеленского с руководителем внешней разведки Соединенного Королевства Ричардом Муром во время визита в Великобританию. Темой визита стало противодействие дезинформации.