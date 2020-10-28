Андрей Ермак. Фото: Лига

https://racurs.ua/n145686-ermak-prisutstvoval-na-taynoy-vstreche-s-glavoy-britanskoy-razvedki-o-chem-govorili.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил, что участвовал во встрече президента Владимира Зеленского с руководителем внешней разведки Соединенного Королевства Ричардом Муром во время визита в Великобританию.

Темой визита стало противодействие дезинформации. Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

По его словам, в мире назрела необходимость создать международный центр противодействия пропаганде, а Украина готова выступить инициатором этой идеи. Также эту идею поддержало большое количество международных партнеров.

На вопрос о распространении дезинформации в Украине Ермак ответил, что принцип свободы слова у нас неподвижный, поскольку мы имеем достаточную законодательную базу и правоохранительные органы, которые реагируют на факты дезинформации.

Как известно, на встрече с главой разведки Ричардом Муром обсуждали три темы:

атаку украинской власти на антикоррупционные органы и стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ Офис генерального прокурора и суды;

ситуацию на востоке Украины и действия России;

окружение Зеленского — не только официальное, но и неформальное, «которое может влиять на него».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время визита в Великобританию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. О встрече не сообщал Офис президента.

Правительство Британии поручило Муру сообщить Зеленскому некоторую информацию, которую не хотел озвучивать премьер-министр Борис Джонсон. Причиной закрытости встречи было обсуждение окружения Владимира Зеленского.