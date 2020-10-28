Андрій Єрмак. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n145686-iermak-buv-prysutnim-na-taiemniy-zustrichi-z-ochilnykom-brytanskoyi-rozvidky-pro-scho-govoryly.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, заявив, що брав участь у зустрічі президента Володимира Зеленського з керівником зовнішньої розвідки Сполученого Королівства Річардом Муром під час візиту до Великої Британії.

Темою візиту стала протидія дезінформації. Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

За його словами, у світі назріла необхідність створити міжнародний центр протидії пропаганді, а Україна готова виступити ініціатором цієї ідеї. Також цю ідею підтримала велика кількість міжнародних партнерів.

На питання про поширення дезінформації в Україні Єрмак відповів, що принцип свободи слова у нас непорушний, оскільки ми маємо достатню законодавчу базу та правоохоронні органи, які реагують на факти дезінформації.

Як відомо, на зустрічі з главою розвідки Річардом Муром обговорювали три теми:

атаки української влади на антикорупційні органи та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора та суди;

ситуація на сході України та дії Росії;

оточення Зеленського — не лише офіційне, але й неформальне, «яке має значний вплив на нього».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії таємно зустрівся з главою MІ-6 Річардом Муром. Про зустріч не повідомляв Офіс президента.

Уряд Британії доручив Муру повідомити Зеленському деяку інформацію, яку не хотів озвучувати прем'єр-міністр Борис Джонсон. Причиною закритості зустрічі було обговорення оточення Володимира Зеленського.