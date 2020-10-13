Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n145067-zelenskomu-rozpovily-u-brytaniyi-hto-z-yogo-otochennya-zlyvaie-informaciu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, під час візиту до Великої Британії таємно зустрівся з главою MІ-6 Річардом Муром. Про зустріч не повідомляв Офіс президента.

Уряд Британії доручив Муру повідомити Зеленському деяку інформацію, яку не хотів озвучувати прем'єр-міністр Борис Джонсон. Про це пише ZN.ua.

За інформацією джерела видання, причиною закритості зустрічі було обговорення оточення Володимира Зеленського. Британці побачили, як витікає інформація з України, тому крім Зеленського на зустрічі був присутній лише глава СБУ Іван Баканов. На ній не було людей з Офісу президента.

Раніше цю тему на переговорах зі Зеленським піднімали американці, але вважалося, що це було тиском на владу.

У випадку британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дій людей, з якими його асоціюють, — йдеться у публікації.



Під час зустрічі обговорювали три теми:

атаки української влади на антикорупційні органи в Україні;

ситуацію на Сході і дії Росії;

офіційне та неформальне оточення Зеленського, яке впливає на главу держави.

Нагадаємо, що 7−8 жовтня Зеленський перебував з офіційним візитом у Великій Британії. Його програма включала підписання важливих документів та аудієнцію подружжя Зеленських у королівської родини Британії.