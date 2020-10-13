Владимир Зеленский во время визита в Великобританию. Фото: ukrinform.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время визита в Великобританию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. О встрече не сообщал Офис президента.

Правительство Британии поручило Муру сообщить Зеленскому некоторую информацию, которую не хотел озвучивать премьер-министр Борис Джонсон. Об этом пишет ZN.ua.

По информации источника, причиной закрытости встречи было обсуждение окружения Владимира Зеленского. Британцы увидели, как вытекает информация из Украины, поэтому кроме Зеленского на встрече присутствовал только глава СБУ Иван Баканов. На ней не было людей из Офиса президента.

Ранее эту тему на переговорах с Зеленским поднимали американцы, но считалось, что это было давлением на власть.

В случае британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца осознает действий людей, с которыми его ассоциируют, — говорится в публикации.

Во время встречи обсуждали три темы:

• атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине;

• ситуацию на востоке и действия России;

• официальное и неформальное окружение Зеленского, которое влияет на главу государства.

Напомним, что 7−8 октября Зеленский находился с официальным визитом в Великобритании. Его программа включала подписание важных документов и аудиенцию супругов Зеленских с королевской семьей.