Расстрел автобуса в России — полиция нашла стрелка — новости России

https://racurs.ua/n145066-rasstrel-avtobusa-v-rossii-policiya-nashla-18-letnego-strelka.html

Ракурс

Расстрел автобуса в Нижегородской области России произошел 12 октября, а сегодня Следственный комитет страны-агрессора подтвердил информацию об обнаружении тела 18-летнего стрелка — студента Даниила Монахова.

Монахов открыл стрельбу в российском поселке Большеорловское, а затем убежал в лесополосу, где совершил суицид практически сразу после инцидента. Некоторые российские Телеграм-каналы обнародовали фото окровавленного тела Монахова со следами огнестрельного ранения головы.

Полиция обнаружила тело стрелка возле остановки, где он устроил стрельбу. При себе студент имел два заряженных ружья.

Напомним, 12 октября студент убил трех человек, в том числе водителя местной добровольной пожарной команды, а также ранил еще троих, в частности свою бабушку. Позже СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что бабушка Монахова умерла в больнице.

Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести.