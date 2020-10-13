Розстріл автобуса в Росії — поліція знайшла 18-річного стрілка

https://racurs.ua/ua/n145066-rozstril-avtobusa-v-rosiyi-policiya-znayshla-18-richnogo-strilka.html

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Розстріл автобуса в Нижегородській області Росії стався 12 жовтня, а сьогодні Слідчий комітет країни-агресора підтвердив інформацію про те, що правоохоронці виявили тіло 18-річного стрілка — студента Данила Монахова.

Монахов відкрив стрілянину в російському селищі Большеорловське, а згодом втік до лісосмуги, де наклав на себе руки майже відразу після події. Деякі російські Телеграм-канали оприлюднили фото закривавленого тіла Монахова зі слідами вогнепального поранення голови.

Поліція виявила тіло стрільця неподалік зупинки, де він влаштував стрілянину. При собі студент мав дві заряджені рушниці.

Нагадаємо, 12 жовтня студент вбив трьох осіб, зокрема водія місцевої добровільної пожежної команди, а також поранив ще трьох, в тому числі свою бабусю. Пізніше ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомили, що бабуся Монахова померла у лікарні.

Стан поранених медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.