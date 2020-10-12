Пасажирський автобус розстріляли в Росії. Фото: Фокус

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Ракурс

Стрілянина на автобусній зупинці в Росії призвела до загибелі поранення людей.

Збройний інцидент стався у понеділок, 12 жовтня, у місті Бор Нижньогородської області. Невідомий зловмисник обстріляв автобус та зупинку громадського транспорту. Внаслідок стрілянини троє осіб загинули, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє РІА «Новини».

Стан поранених медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Стрілок після скоєного втік у ліс.

Telegram-канал Baza зазначає, що злочинець — 18-річний Данило Монахов, який гостював у бабусі. З собою у Монахова є дві рушниці, він може користуватися автомобілем. У мережі також опублікували фото підозрюваного.

Нагадаємо, 27 серпня група осіб обстріляла автобус з людьми на трасі поблизу Люботина Харківської області. Внаслідок стрілянини поранення дістали троє осіб. В партії «Опозиційна платформа — За життя» звинувачують у нападі представників «Національного корпусу», але в політсилі це заперечують. Згодом підозрюваних затримали, а суд обрав їм запобіжний захід.