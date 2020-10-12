Пассажирский автобус расстреляли в России. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n145051-passajirskiy-avtobus-rasstrelyali-v-rossii-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

Стрельба на автобусной остановке в России привела к гибели людей.

Вооруженный инцидент произошел в понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области. Неизвестный злоумышленник обстрелял автобус и остановку общественного транспорта. В результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести. Стрелок после содеянного сбежал в лес.

Telegram-канал Baza отмечает, что преступник — 18-летний Даниил Монахов, который гостил у бабушки. С собой у Монахова есть два ружья, он может пользоваться автомобилем. В сети также опубликовали фото подозреваемого.

Напомним, 27 августа группа лиц обстреляла автобус с людьми на трассе вблизи Люботина Харьковской области. В результате стрельбы ранения получили три человека. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняют в нападении представителей «Национального корпуса», но в политсиле это отрицают. Впоследствии подозреваемых задержали, а суд избрал им меру пресечения.