Затримання топ-менеджерів порту «Південний» провело НАБУ, фото — НАБУ

https://racurs.ua/ua/n145685-zatrymannya-top-menedjeriv-portu-pivdennyy-provelo-nabu.html

Ракурс

Антикорупційне бюро та Антикорупційна прокуратура повідомили про підозру та затримали чинного, а також колишнього заступника директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Південний».

Посадовців підозрюють у причетності до заволодіння понад 47 млн грн.

НАБУ 27 жовтня викрила 11 осіб на організації корупційної схеми. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці порту, зокрема, заступник і екс-заступник директора, семеро колишніх директорів комерційних компаній і дві співробітниці комерційних компаній.

За інформацією «Слова і діла», затримали першого заступника директора МТП «Південний» Романа Інде.

Слідство встановило схему зловживань і розкрадань, яка діяла у 2017−2018 роках. Група посадовців контролювала закупівлі у порту — від формування потреби і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем. У такий спосіб забезпечувалася перемога в торгах «потрібним» компаніям. Йдеться про 29 тендерів.

Раніше в межах цієї справи 23 травня 2018 року НАБУ провело обшук у порту «Південний». Тоді детективи обшукували й квартири фігурантів, вилучили телефони і ноутбуки. НАБУ припускало, що дії посадовців порту нанесли понад 152 млн грн збитків.