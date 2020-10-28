Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП. Фото: pravda.com.ua

«Ауді» на Сумщині влетіла у відбійник — четверо загиблих (ФОТО)

28 жов 2020, 10:46
999

Дорожньо-транспортна пригода у Сумській області призвела до смерті чотирьох осіб. Аварія сталася 28 жовтня, близько 03.15, між селами Собичеве та Макове Шосткинського району.

Автомобіль «Ауді», яким керував 20-річний водій, врізався у відбійник. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Внаслідок ДТП на місці події загинули водій та троє пасажирів. Ще одну пасажирку госпіталізували до Шосткинської районної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Водій влаштував смертельну ДТП на Сумщині. Фото: Нацполіція


Водій влаштував смертельну ДТП на Сумщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 17 жовтня на об’їзній дорозі біля Клеверного мосту в Одеській області зіткнулися автомобілі Mercedes та «Таврія». Виявилося, що 31-річний водій «Таврії» виїздив із заправки та не пропустив «Мерседес». Внаслідок ДТП постраждали семеро осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів