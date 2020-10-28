ДТП. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145684-vodiy-vlashtuvav-smertelnu-dtp-na-sumschyni-chetvero-zagyblyh.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода у Сумській області призвела до смерті чотирьох осіб. Аварія сталася 28 жовтня, близько 03.15, між селами Собичеве та Макове Шосткинського району.

Автомобіль «Ауді», яким керував 20-річний водій, врізався у відбійник. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Внаслідок ДТП на місці події загинули водій та троє пасажирів. Ще одну пасажирку госпіталізували до Шосткинської районної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 17 жовтня на об’їзній дорозі біля Клеверного мосту в Одеській області зіткнулися автомобілі Mercedes та «Таврія». Виявилося, що 31-річний водій «Таврії» виїздив із заправки та не пропустив «Мерседес». Внаслідок ДТП постраждали семеро осіб.