Ілон Маск відправить нову місію на МКС — названо дату / Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n145683-ilon-mask-vidpravyt-novu-misiu-na-mks-nazvano-datu.html

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Аерокосмічне агентство США NASA планує відправити другий екіпаж пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

Запуск човника Ілона Маска Crew Dragon відбудеться о 19.49 за часом південного узбережжя США в ніч на 15 листопада. Про це повідомляє прес-служба агенції.

До складу екіпажу корабля Crew Dragon-1 входять астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїча Ногучі. Астронавти вирушать на МКС зі стартового комплексу 39A в космічному центрі імені Джона Кеннеді, розташованому у штаті Флорида.

Місія стане першим регулярним польотом Crew Dragon до МКС в рамках контракту між NASA і SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, перший тестовий політ Crew Dragon до МКС з астронавтами на борту відбувся 30 травня. Тоді човник без проблем провів стикування із космічною станцією. Це був перший випадок, коли американські астронавти потрапили на МКС за допомогою корабля комерційної компанії. Окрім цього, SpaceX вперше за дев’ять років вивела людей на орбіту з території США.