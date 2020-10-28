Илон Маск отправит новую миссию на МКС — названа дата / Фото: NASA

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Аэрокосмическое агентство США NASA планирует отправить второй экипаж пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию.

Запуск челнока Илона Маска Crew Dragon состоится в 19.49 по времени южного побережья США в ночь на 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Астронавты отправятся на МКС со стартового комплекса 39A в космическом центре имени Джона Кеннеди, расположенном в штате Флорида.

Миссия станет первым регулярным полетом Crew Dragon к МКС в рамках контракта между NASA и SpaceX Илона Маска.

Напомним, первый тестовый полет Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту состоялся 30 мая. Тогда челнок без проблем провел стыковку с космической станцией. Это был первый случай, когда американские астронавты попали на МКС с помощью корабля коммерческой компании. Кроме этого, SpaceX впервые за девять лет вывела людей на орбиту с территории США.