Максим Степанов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145682-koyki-dlya-bolnyh-koronavirusom-stremitelno-zakanchivautsya-stepanov.html

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Коронавирус в Украине обрушился с новой силой, в связи с чем количество коек в больницах постоянно уменьшается. Из всего фонда коек, который выделили для больных коронавирусом, уже заняты 25,4 тыс. из возможных 52 тыс.

На утро среды, 28 октября, в больницах находятся 25 тыс. 424 пациентов с тяжелым или средним течением болезни. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, максимальное количество коек, которые может выделить для больных коронавирусом Украина — 52 тыс., что на 18% больше, чем прогнозировалось ранее. Сейчас Минздрав занимается перепрофилированием четырех больниц в регионах для лечения больных COVID-19.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1,1 тыс. больных с диагнозом или подозрением на коронавирус. Рейтинг по количеству новых больных возглавляют Харьковская область (+635), Одесская область (+567) и город Киев (+563).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусные госпитали в немедицинских учреждениях готовится открывать Кабмин. Речь идет о временных больницах в Киеве, Одессе и Донецкой области. Для больных коронавирусом готовятся мобилизовать кровати в медучреждениях институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци».