Максим Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145682-lijky-dlya-hvoryh-na-koronavirus-strimko-zakinchuutsya-stepanov.html

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Коронавірус в Україні нахлинув з новою силою, у зв’язку з чим кількість ліжок у лікарнях невпинно зменшується. З усього фонду ліжок, який виділили для хворих на коронавірус, вже зайнято 25,4 тис. із можливих 52 тис.

На ранок середи, 28 жовтня, у лікарнях перебувають 25 тис. 424 пацієнти з важким або середнім перебігом хвороби. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, максимальна кількість ліжок, які може виділити для коронавірусних хворих Україна — 52 тис., що на 18% більше, ніж прогнозувалося раніше. Наразі МОЗ перепрофілює чотири лікарні у регіонах для лікування хворих на коронавірус.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 1,1 тис. хворих з діагнозом або підозрою на коронавірус. Рейтинг з нової кількості хворих очолюють Харківська область (+635), Одеська область (+567) та місто Київ (+563).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусні госпіталі у немедичних закладах готується відкривати Кабмін. Йдеться про тимчасові лікарні у Києві, Одесі та на Донеччині. Для хворих на коронавірус готуються мобілізувати ліжка в медзакладах інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці».