Місцеві вибори. Фото: РБК-Україна

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Місцеві вибори-2020 пройшли 25 жовтня, але остаточних результатів досі немає. Наразі відомо, що «Європейська солідарність» виграла у п’яти регіонах України.

«ЄС» перша на виборах у Києві, Київській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це повідомляє нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Також відомо, що пропрезидентська «Слуга народу» перемогла тільки у Чернівецькій, Дніпропетровській, Житомирській та Сумській областях.

Натомість «ОПЗЖ» зібрала найбільшу кількість підтримки у чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. «Батьківщина» одержала перемогу лише у Кіровоградській області, «За майбутнє" — у Волинській області, а «ВО Свобода» — в Івано-Франківській.

В інших регіонах перемогу дістали місцеві політичні проекти:

на Вінниччині — партія «Українська стратегія Гройсмана»;

на Закарпатті — партія «Рідне Закарпаття», яку заснував нардеп Василь Петьовка;

на Полтавщині — партія «Довіра», яку створили представники однойменної депутатської групи у Раді;

у Харківській області — «Блок Кернеса — Успішний Харків»;

у Хмельницькій області — партія «Команда Симчишина» (партія мера Хмельницького Симчишина);

у Черкаській області — «ВО Черкащани»;

у Чернігівській області — партія «Рідний дім» (партія мера Чернігова Владислава Атрошенко);

У Київраду зайдуть здебільшого представники партії «Європейська солідарність» та «УДАР».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні завершилися три доби тому, але їхні підсумки продовжують встановлювати. Процес повністю завершено лише у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.