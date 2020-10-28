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Ракурс
Місцеві вибори. Фото: РБК-Україна

Переможці місцевих виборів в регіонах — «ЄС» взяла п’ять областей, СН і ОПЗЖ — по чотири

28 жов 2020, 10:06
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Місцеві вибори-2020 пройшли 25 жовтня, але остаточних результатів досі немає. Наразі відомо, що «Європейська солідарність» виграла у п’яти регіонах України.

«ЄС» перша на виборах у Києві, Київській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це повідомляє нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Також відомо, що пропрезидентська «Слуга народу» перемогла тільки у Чернівецькій, Дніпропетровській, Житомирській та Сумській областях.

Натомість «ОПЗЖ» зібрала найбільшу кількість підтримки у чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. «Батьківщина» одержала перемогу лише у Кіровоградській області, «За майбутнє" — у Волинській області, а «ВО Свобода» — в Івано-Франківській.

В інших регіонах перемогу дістали місцеві політичні проекти:

  • на Вінниччині — партія «Українська стратегія Гройсмана»;
  • на Закарпатті — партія «Рідне Закарпаття», яку заснував нардеп Василь Петьовка;
  • на Полтавщині — партія «Довіра», яку створили представники однойменної депутатської групи у Раді;
  • у Харківській області — «Блок Кернеса — Успішний Харків»;
  • у Хмельницькій області — партія «Команда Симчишина» (партія мера Хмельницького Симчишина);
  • у Черкаській області — «ВО Черкащани»;
  • у Чернігівській області — партія «Рідний дім» (партія мера Чернігова Владислава Атрошенко);

У Київраду зайдуть здебільшого представники партії «Європейська солідарність» та «УДАР».


Склад Київради. Скріншот: Facebook Ємця

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні завершилися три доби тому, але їхні підсумки продовжують встановлювати. Процес повністю завершено лише у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Джерело: Ракурс


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