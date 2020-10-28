Зеленський пообіцяв відновити покарання за незаконне збагачення у новому законі, фото — Український репортер

https://racurs.ua/ua/n145680-zelenskyy-poobicyav-vidnovyty-pokarannya-za-nezakonne-zbagachennya-u-novomu-zakoni.html

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Незаконне збагачення повинне каратися, а електронне декларування доходів бути обов’язковим — такими є тези реакції президента України Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання корупції».

На Банковій заявили, що не допускають «жодного відступу в антикорупційній роботі навіть гіпотетично». Офіс Зеленського очікує публікації повного тексту рішення КСУ і усвідомлює, що «рішення Конституційного суду остаточні та не підлягають оскарженню».

Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Конституційний суд України 27 жовтня ухвалив рішення про невідповідність Конституції положень закону «Про запобігання корупції». Визнані неконституційними два пункти: кримінальна відповідальність за недостовірні відомості при подачі чиновниками і нардепами електронних декларацій і частина контролюючих повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції.

В НАЗК заявили, що судді Конституційного суду прийняли рішення в «справі про незаконне збагачення» у власних інтересах".