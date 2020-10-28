Коронавірус в Україні. Карта: Коронавірус у регіонах

https://racurs.ua/ua/n145679-koronavirus-vbyv-rekordnu-kilkist-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 27 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 424 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 363 тис. 75 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 3 тис. 306 людей, а в цілому вже одужали 148 тис. 642 особи. Зараз хворіють 207 тис. 678 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 165 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 755 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 435 тис. 812.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (635 хворих), Одеській області (567 інфікованих) та м. Києві (563 нових випадки). Найменша кількість випадків COVID-19 27 жовтня фіксувалася у Луганській та Кіровоградській областях — 95 та 55 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

Вінницька обл. — 9 тис. 697 (+191);

Волинська обл. — 12 тис. 871 (+236);

Дніпропетровська обл. — 13 тис. 915 (+497);

Донецька обл. — 9 тис. 24 (+205);

Житомирська обл. — 13 тис. 154 (+276);

Закарпатська обл. — 13 тис. 571 (+226);

Запорізька обл. — 8 тис. 852 (+389);

Івано-Франківська обл. — 19 тис. 247 (+332);

Кіровоградська обл.— 2 тис. 212 (+55);

м. Київ — 35 тис. 450 (+563);

Київська обл. — 15 тис. 465 (+309);

Львівська обл. — 28 тис. 484 (+398);

Луганська обл. — 3 тис. 416 (+95);

Миколаївська обл. — 7 тис. 317 (+123);

Одеська обл. — 23 тис. 207 (+567);

Полтавська обл. — 8 тис. 639 (+289);

Рівненська обл. — 18 тис. 299 (+296);

Сумська обл. — 10 тис. 974 (+164);

Тернопільська обл. — 19 тис. 818 (+296);

Харківська обл. — 34 тис. 441 (+635);

Херсонська обл. — 3 тис. 454 (+110);

Хмельницька обл. — 14 тис. 228 (+383);

Чернівецька обл. — 20 тис. 509 (+392);

Черкаська обл. — 8 тис. 539 (+238);

Чернігівська обл. — 8 тис. 292 (+209).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Криму набуває катастрофічних масштабів. У зв’язку з цим у Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Крим, оскільки хворим на коронавірус стабільно відмовляють у госпіталізації. Натомість кількість нових хворих невпинно зростає.