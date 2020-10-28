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Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

Коронавирус убил рекордное количество украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

28 окт 2020, 09:34
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 27 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 424 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 363 тыс. 75 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 3 тыс. 306 человек, а в целом уже выздоровели 148 тыс. 642 человека. Сейчас болеют 207 тыс. 678 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 165 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 755 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 435 тыс. 812.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (635 больных), Одесской области (567 инфицированных) и г. Киеве (563 новых случая). Наименьшее количество случаев COVID-19 27 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 95 и 55 случаев соответственно.


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОДинамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • Винницкая обл. — 9 тыс. 697 (+191);
  • Волынская обл. — 12 тыс. 871 (+236);
  • Днепропетровская обл. — 13 тыс. 915 (+497);
  • Донецкая обл. — 9 тыс. 24 (+205);
  • Житомирская обл. — 13 тыс. 154 (+276);
  • Закарпатская обл. — 13 тыс. 571 (+226);
  • Запорожская обл. — 8 тыс. 852 (+389);
  • Ивано-Франковская обл. — 19 тыс. 247 (+332);
  • Кировоградская обл.- 2 тыс. 212 (55);
  • г. Киев — 35 тыс. 450 (+563);
  • Киевская обл. — 15 тыс. 465 (+309);
  • Львовская обл. — 28 тыс. 484 (+398);
  • Луганская обл. — 3 тыс. 416 (+95);
  • Николаевская обл. — 7 тыс. 317 (+123);
  • Одесская обл. — 23 тыс. 207 (+567);
  • Полтавская обл. — 8 тыс. 639 (+289);
  • Ровенская обл. — 18 тыс. 299 (+296);
  • Сумская обл. — 10 тыс. 974 (+164);
  • Тернопольская обл. — 19 тыс. 818 (+296);
  • Харьковская обл. — 34 тыс. 441 (+635);
  • Херсонская обл. — 3 тыс. 454 (+110);
  • Хмельницкая обл. — 14 тыс. 228 (+383);
  • Черновицкая обл. — 20 тыс. 509 (+392);
  • Черкасская обл. — 8 тыс. 539 (+238);
  • Черниговская обл. — 8 тыс. 292 (+209).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Крыму приобретает масштабы катастрофы. В связи с этим в Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Крым, поскольку больным коронавирусом стабильно отказывают в госпитализации. В то же время количество новых больных неуклонно растет.

Источник: Ракурс


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