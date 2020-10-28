Коронавирус убил рекордное количество украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145679-koronavirus-ubil-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 27 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 424 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 363 тыс. 75 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 3 тыс. 306 человек, а в целом уже выздоровели 148 тыс. 642 человека. Сейчас болеют 207 тыс. 678 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 165 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 755 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 435 тыс. 812.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (635 больных), Одесской области (567 инфицированных) и г. Киеве (563 новых случая). Наименьшее количество случаев COVID-19 27 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 95 и 55 случаев соответственно.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- Винницкая обл. — 9 тыс. 697 (+191);
- Волынская обл. — 12 тыс. 871 (+236);
- Днепропетровская обл. — 13 тыс. 915 (+497);
- Донецкая обл. — 9 тыс. 24 (+205);
- Житомирская обл. — 13 тыс. 154 (+276);
- Закарпатская обл. — 13 тыс. 571 (+226);
- Запорожская обл. — 8 тыс. 852 (+389);
- Ивано-Франковская обл. — 19 тыс. 247 (+332);
- Кировоградская обл.- 2 тыс. 212 (55);
- г. Киев — 35 тыс. 450 (+563);
- Киевская обл. — 15 тыс. 465 (+309);
- Львовская обл. — 28 тыс. 484 (+398);
- Луганская обл. — 3 тыс. 416 (+95);
- Николаевская обл. — 7 тыс. 317 (+123);
- Одесская обл. — 23 тыс. 207 (+567);
- Полтавская обл. — 8 тыс. 639 (+289);
- Ровенская обл. — 18 тыс. 299 (+296);
- Сумская обл. — 10 тыс. 974 (+164);
- Тернопольская обл. — 19 тыс. 818 (+296);
- Харьковская обл. — 34 тыс. 441 (+635);
- Херсонская обл. — 3 тыс. 454 (+110);
- Хмельницкая обл. — 14 тыс. 228 (+383);
- Черновицкая обл. — 20 тыс. 509 (+392);
- Черкасская обл. — 8 тыс. 539 (+238);
- Черниговская обл. — 8 тыс. 292 (+209).
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Крыму приобретает масштабы катастрофы. В связи с этим в Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Крым, поскольку больным коронавирусом стабильно отказывают в госпитализации. В то же время количество новых больных неуклонно растет.