Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 27 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 424 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 363 тыс. 75 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 3 тыс. 306 человек, а в целом уже выздоровели 148 тыс. 642 человека. Сейчас болеют 207 тыс. 678 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 165 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 755 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 435 тыс. 812.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (635 больных), Одесской области (567 инфицированных) и г. Киеве (563 новых случая). Наименьшее количество случаев COVID-19 27 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 95 и 55 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

Винницкая обл. — 9 тыс. 697 (+191);

Волынская обл. — 12 тыс. 871 (+236);

Днепропетровская обл. — 13 тыс. 915 (+497);

Донецкая обл. — 9 тыс. 24 (+205);

Житомирская обл. — 13 тыс. 154 (+276);

Закарпатская обл. — 13 тыс. 571 (+226);

Запорожская обл. — 8 тыс. 852 (+389);

Ивано-Франковская обл. — 19 тыс. 247 (+332);

Кировоградская обл.- 2 тыс. 212 (55);

г. Киев — 35 тыс. 450 (+563);

Киевская обл. — 15 тыс. 465 (+309);

Львовская обл. — 28 тыс. 484 (+398);

Луганская обл. — 3 тыс. 416 (+95);

Николаевская обл. — 7 тыс. 317 (+123);

Одесская обл. — 23 тыс. 207 (+567);

Полтавская обл. — 8 тыс. 639 (+289);

Ровенская обл. — 18 тыс. 299 (+296);

Сумская обл. — 10 тыс. 974 (+164);

Тернопольская обл. — 19 тыс. 818 (+296);

Харьковская обл. — 34 тыс. 441 (+635);

Херсонская обл. — 3 тыс. 454 (+110);

Хмельницкая обл. — 14 тыс. 228 (+383);

Черновицкая обл. — 20 тыс. 509 (+392);

Черкасская обл. — 8 тыс. 539 (+238);

Черниговская обл. — 8 тыс. 292 (+209).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Крыму приобретает масштабы катастрофы. В связи с этим в Меджлисе крымскотатарского народа призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Крым, поскольку больным коронавирусом стабильно отказывают в госпитализации. В то же время количество новых больных неуклонно растет.