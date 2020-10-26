Зеленский усомнился в официальной статистике коронавируса. Фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в официальной статистике распространения коронавируса.

Глава государства требует предоставления достоверной статистики в Украине в отношении лиц, которые заболели и выздоровели от COVID-19. В тоже время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, так как многие люди переносят ее на самоизоляции. Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется. Об этом 26 октября шла речь на селекторном совещании, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что приказал главам ОГА в ближайшее время обеспечить больничные койки кислородом на 80%. Он отметил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонщины составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях — 50%. Правительство направило 571 млн грн на закупку кислорода для медучреждений. Сейчас к кислороду подключены более 16 тыс. коек. Это на 6 тыс. 800 больше, чем месяц назад.

Степанов отчитался о том, что еще 14 больниц начали принимать больных с коронавирусом. Также министерство отрабатывает маршруты по перенаправлению пациентов с ургентными случаями в институты Национальной академии медицинских наук и больницы «Укрзализныци» в Харькове. Эти заведения дополнительно профинансируют.

Напомним, в Украину должно поступить 14 тыс. флаконов препарата «Ремдесивир» для лечения COVID-19.Ввоз незарегистрированного лекарственного средства позволил Минздрав.