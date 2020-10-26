Зеленський засумнівався в офіційній статистиці коронавірусу. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145615-zelenskyy-zasumnivavsya-v-oficiyniy-statystyci-koronavirusu.html

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Президент України Володимир Зеленський засумнівався в офіційній статистиці поширення коронавірусу.

Глава держави вимагає надання достовірної статистики в Україні щодо осіб, які захворіли й одужали на COVID-19. Натомість глава МОЗ Максим Степанов заявив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції. Міністерство охорони здоров’я ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається. Про це 26 жовтня йшлося на селекторній нараді, повідомила прес-служба Офісу президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що наказав главам ОДА найближчим часом забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%. Він зазначив, що забезпечення киснем у лікарнях Херсонщини становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях — 50%. Уряд спрямував 571 млн грн на закупівлю кисню для медзакладів. Зараз до кисню підключено понад 16 тис. ліжок. Це на 6 тис. 800 більше, ніж місяць тому.

Степанов відзвітував про те, що ще 14 лікарень почали приймати хворих з коронавірусом. Також міністерство відпрацьовує маршрути щодо перенаправлення пацієнтів з ургентними випадками до інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці» у Харкові. Ці заклади додатково профінансують.

Нагадаємо, в Україну має надійти 14 тис. флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування COVID-19. Ввезення незареєстрованого лікарського засобу дозволило МОЗ.