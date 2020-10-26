Ремдесивір. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n145601-tysyachi-flakoniv-neefektyvnogo-preparatu-proty-covid-19-nadiydut-v-ukrayinu.html

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Коронавірус продовжує поширюватися Україною. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) шукають ліки, які мали б допомогти при лікуванні коронавірусу. Цього тижня в Україну має прибути перша партія препарату «Ремдесивір» для лікування COVID-19.

В Україну має надійти 14 тис. флаконів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Ввезення незареєстрованого лікарського засобу дозволило минулого тижня Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). «Ремдесивір» закупило державне підприємство «Медичні закупівлі України».

За його словами препарат привезуть в Україну до кінця цього тижня.

Процедура закупівлі, як зауважив Іващенко, передбачала закупівлю 28,2 тис. флаконів лікарського засобу. Їх мало вистачити на лікування 4,7 тис. пацієнтів із середнім та тяжким перебігом COVID-19.

Даний лікарський засіб застосовується у багатьох країнах, зокрема у США, Японії, Австралії, країни ЄС. Він входить в їхні протоколи лікування, — сказав Іващенко.

Нагадаємо, проміжні результати випробування препаратів ремдесивір та інтерферон показали, що вони мають незначний або зовсім відсутній вплив на запобігання летальним випадкам серед хворих на COVID-19 та скорочення часу перебування в лікарні таких пацієнтів.